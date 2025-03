CONSEIL MUNICIPAL CHALON - "Après les 80 ans de la Libération de Chalon... voilà les 80 ans de la fin de la guerre... c'est quoi la suite il va fêter la bataille de Crécy ? "

Les élus de Chaque Jour Chalon et Chalon avec vous sont remontés et ils l'ont fait savoir ce vendredi soir au cours d'un point presse, à la veille d'un conseil municipal majeur qui se tiendra vendredi soir.

Alors qu'en septembre dernier, Chalon sur Saône a fêté en grandes pompes son 80e anniversaire de la Libération, les élus de la minorité municipale s'agacent de voir dans les cartons un autre 80e anniversaire, "celui de la fin de la seconde guerre mondiale. Franchement ça nous interroge, dans le contexte budgétaire que l'on vous donne, avec une dette de plus 84 millions d'euros. C'est quoi la suite, il va vouloir fêter la bataille de Crécy" s'insurge Didier de Carli .

"Attention, on ne peut pas me faire le reproche de pointer du doigt les commémorations patriotiques mais pour le coup, il y a de quoi s'interroger sur l'argent public mobilisé". Les élus vont même plus loin, " on ne sait même pas combien cela a coûté l'anniversaire de la Libération tellement c'est opaque, glissé entre deux lignes budgétaires. On espère au moins que l'intervention du maire n'a pas été facturée".

Vous l'aurez compris, la campagne électorale est lancée. Et les prochains mois seront visiblement bien animés à Chalon sur Saône... d'ici là, une autre campagne se jouera aussi sur les bords de Saône.

Laurent GUILLAUMÉ