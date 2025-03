Cross national des pompiers : le clin d’œil d’info-Chalon à la section JSP chalonnaise

Ainsi, ce samedi 22 mars, Valentine, Lola et Mathis ont pris le départ pour Besançon pour participer au cross national des sapeurs pompiers 2025.

Les chalonnais ont remporté le challenge fixé par leurs animateurs : se donner à 100% !

Côté résultat, Valentine termine 71ème sur 323 dans la section cadette et Lola a fini 92ème sur 276 dans la catégorie junior fille.

Quant à Mathis, malgré une malheureuse chute au départ, le jeune chalonnais n’a absolument rien lâché puisqu’il a réussi à remonter à la 304ème place sur 346 en cadet.

Bravo à eux !

« Félicitations à tous les 3, toute la section est extrêmement fière de vous ! » ont écrit les animateurs de la section Chalonnaise sur les réseaux sociaux.

Mercredi prochain, les trois jeunes reprendront le chemin de l’entraînement « JSP » aux côtés de leurs camarades qui se regroupent tous les mercredis après-midi sous l’œil bienveillant et formateur d’Estelle, Gaëtan et Régis, responsable et animateurs de la section Chalonnaise.

Amandine Cerrone