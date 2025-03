‘Un enfant qui lit est un adulte qui pense !’ (Marie Mercier)

Samedi 22 mars, à 11 heures 00, se déroulait au Parc des Expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, l’inauguration officielle de la 9ème édition du Salon du Livre Jeunesse, un événement co-organisé avec le Comité des Foires et Salons de Chalon-sur-Saône, les éditions Eveil et Découvertes, la Ville de Chalon en partenariat avec le Grand Chalon.

Une inauguration qui s’est déroulée en présence de Marie Mercier, Sénatrice, de Francine Chopard, Conseillère Régionale de Bourgogne Franche-Comté, déléguée aux formations, intérêts et patrimoine, de Françoise Vaillant, Déléguée départementale chargée de projets et expérimentations de Fabienne Saint-Arroman, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la Petite enfance représentant Sébastien Martin, de Bruno Legourd, 1er adjoint représentant Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’Amelle Deschamps, 2e adjointe en charge des affaires scolaires, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, de Véronique Avon, Conseillère Municipales, Déléguée à l’animation commerciale, d’ Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Laurence Friez, Conseillère Municipale Chargée de Mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, de Bernard Maréchal, Président du Comité des Foires et Salons, de Bénédicte Mosnier, représentant la maison d’édition Eveil et découvertes, de Justine Brière, Directrice de Kangourou Kids …

Après une visite des stands par les Autorités, s’ensuivait les discours officiels, dont voici quelques extraits :

Bernard Maréchal : « Nous vous remercions de votre présence à l’inauguration du 9ème Salon du Livre Jeunesse. Le salon est co-organisé par le Comité des Foires et les éditions Eveil et Découvertes. Je me contenterai de faire une présentation générale, laissant à Bénédicte le soin de vous donner les éléments d’animations… et ils sont nombreux. 9 ans déjà, que le temps passe vite! On pourrait imaginer qu’avec l’organisation, il suffirait de faire une sorte de ‘copier/coller’ en actualisant le tout mais chaque année, il s’agit d’une organisation nouvelle. De nombreuses heures y sont nécessaires, beaucoup de réunions, de contacts avec de futurs partenaires, de recherches d’animations… et pour tout cela dans le respect du budget prévisionnel.

A ce sujet, nous croyons pouvoir dire que ce salon est un challenge réussi y compris sur le plan financier, l’objectif étant d’être à l’équilibre. L’année dernière, nous avons accueilli plus de 1600 élèves et réalisé plus de 3000 entrées sur le weekend. Ce succès est dû à l’ensemble des intervenants: Le service des bibliothèques de la ville de Chalon, le Service de la Ppetite enfance de Grand Chalon, la bibliothèque départementale du Grand Chalon et les bibliothèques de Saint-Marcel, Châtenoy-le-Royal et Buxy. Cette année, ce ne sont pas moins de 18 ateliers et plusieurs espaces dédiés, ainsi que 3 expositions qui seront proposées. Une quarantaine d’éditeurs sont présents ainsi que les librairies chalonnaises représentant des éditeurs. Une édition 2025 riche en animations que Bénédicte vous présentera.

Aussi je tiens à remercier tous les acteurs qui contribuent à la réussite de cet événements : La Mairie de Chalon-sur-Saône et ses services, le Grand Chalon et ses services, les éditeurs présents ou représentés, les partenaires, la Drac, la Région Bourgogne Franche-Comté, le Département de Saône-et-Loire, la Bibliothèque Départementale ainsi que les bénévoles du Comité des Foires et Salon. Nous souhaitons à toutes et à tous un excellent Salon 2025 et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 10ème édition. Je vous remercie pour votre attention! ».

Ce salon est ouvert encore ce dimanche 23 mars, venez nombreux le découvrir !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B