Former pour mieux accompagner : le Grand Chalon s’engage pour la santé mentale !

Le Service Santé et Handicap du Grand Chalon organise les mardi 25 et mercredi 26 mars prochains, la première session de formation aux Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM).

Cette initiative, mise en place dans le cadre du Conseil Local en Santé Mentale, sera anim ée par le psychologue du Point Écoute de l’Espace Santé Prévention, récemment certifié formateur PSSM grâce au financement du Grand Chalon.

Alors que la santé mentale est érigée en grande cause nationale en 2025, le constat est sans appel : à l’échelle locale, de plus en plus d’agents et de professionnels font face à des situations complexes impliquant agressivité, troubles anxieux ou crises psychotiques, parfois liées à la consommation de stupéfiants. Face à ces défis, la formation PSSM répond à plusieurs objectifs :

- Acquérir des connaissances sur les troubles psychiques pour mieux les appréhender

- Développer des compétences relationnelles pour écouter sans jugement, rassurer et orienter les personnes en difficultés

- Apprendre à désamorcer les tensions et gérer les comportements agressifs

Un succès immédiat

L’engouementpourcetteformationnes’estpasfaitattendre.Dèsl’ouverturedesinscriptionsdébutjanvier,lestrois premières sessions ont affiché complet, réunissant des agents du Grand Chalon ainsi que des professionnels, bénévoles en contact direct avec le public. Une liste d’attente de près de 40 personnes témoigne de l’importance de la demande.

Avec cette initiative, le Grand Chalon confirme son engagement en faveur d’une meilleure prise en charge des enjeux de la santé mentale, apportant des outils concrets aux acteurs de terrain.

Le Grand Chalon, un soutien concret pour la santé mentale de tous

Depuis 2013, le Grand Chalon s’engage également en faveur de la santé mentale de ses habitants. Si vous en ressentez le besoin, le Point Écoute de l’Espace Santé Prévention vous accueille les mardis après-midi, ainsi que les mercredis et jeudis sur rendez-vous. Vous pourrez bénéficier de trois séances gratuites d’écoute par un psychologue, avant une éventuelle orientation vers un accompagnement adapté si besoin.

Pour prendre rendez-vous, contactez-nous dès à présent au 03.85.46.14.57.