Après 18 années de salariat dans l’industrie, Julien Guillemaut s’est lancé dans l’entrepreneuriat avec l’enseigne Camif Habitat

Julien Guillemaut, titulaire d'un Bac +3 en conception et fabrication et d'un DUT, a travaillé pendant 18 ans dans l'industrie, notamment chez Alstom, Thermodyn et Novium.

Désireux d'entreprendre, il a intégré le réseau Camif Habitat, où il met à profit son expertise en rénovation, extension et surélévation de bâtiments.



Julien s’est entouré d’une trentaine d’artisans, de tous corps de métier, qui ont l’habitude de travailler de concert, pour assurer une cohésion sur les chantiers entrepris. Et l’importance du travail en équipe, Julien connaît bien, étant passionné de touch rugby qu’il pratique.

Franchisé Camif Habitat depuis quelques mois, Julien propose un accompagnement personnalisé pour garantir une expérience sereine et réussie dans la réalisation de vos projets de travaux, en fonction de vos besoins et de votre budget : de l’étude préliminaire, à la sélection des artisans, en passant par la gestion du projet et le suivi de chantier jusqu’à l’assistance lors de la réception des travaux.



Alors si vous avez des projets de travaux en tête, n’hésitez pas à contacter Julien GUILLEMAUT, franchisé Camif Habitat



Camif Habitat Chalon/Saône – 17 av. Boucicaut – 06 58 63 53 73

www.camif-habitat.fr