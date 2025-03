L’Orchestre d’Harmonie St Rémy/Les Charreaux a comblé l’auditoire lors de son concert à la salle Claude et Christian Villeboeuf des Charreaux.

La salle des fêtes Claude et Christian Villeboeuf des Charreaux était bien remplie ce dimanche après-midi pour le concert de printemps donné par les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/Les Charreaux, orchestre bien connu et très apprécié des habitants du quartier, voire bien au-delà.

C’est en présence de Sébastien Martin président du Grand Chalon, d’élus de Chalon sur Saône, de membres d’associations du quartier et d’un public venu nombreux que les musiciens ont présenté leur programme musical.

Sous la direction de Denis Desbrières, les musiciens ont interprété "Baba Yetu" composé pour le jeu vidéo "Civilization TV", "Hymne to the Fallen" générique de fin du film Il faut sauver le soldat Ryan, "Mickael Jackson".

Emilie Desbrières cheffe de l’orchestre a pris le relais et, sous sa baguette, les musiciens ont changé de registre en se plongeant dans un grand classique "La grande marche de Tannhäuser", un morceau monté et mis en place en un peu plus d’un mois, une vraie prouesse quand on sait la difficulté de cette pièce et tout particulièrement pour le pupitre de clarinettes. C’était un pari risqué mais pleinement réussi grâce au travail et à la complicité qu’il existe entre les musiciens et les deux directeurs musicaux.

"My neighbbor Totoro", musique de film, a apporté une autre couleur au concert, de même que pour terminer les musiciens ont emporté le public dans le nouveau monde avec "Moment for Morricone".

Au cours du concert, l’auditoire a pu apprécier les interprétations des différents solistes : flûte, hautbois, euphonium, trompette, clarinette, saxo alto…

Un concert de musique non-stop en ce dimanche 23 mars pour l’orchestre qui va se produire le 12 avril à la salle Brassens de St Rémy avec une partie de la chorale du Lycée Pontus de Tyard.

Crédit photos Harmonie de St Rémy

C.Cléaux