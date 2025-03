AVIS DE DECES - Monsieur Michel METROT

MERCUREY - SAINT-SERNIN-DU-PLAIN - FRANGY-EN-BRESSE - CONFRANÇON (01) - FIXIN (21)



Sandrine Monnot,

sa compagne ;

Clémence Metrot et Jonathan Monnot,

Gabrielle Metrot et Baptiste Mathey,

ses filles et leurs conjoints ;

Victor et Nina,

ses petits-enfants adorés ;

Rachel Metrot,

son papa ;

Franck Metrot et son époux Franck ;

Michel et Viviane Metrot,

ses cousins et leurs enfants ;

Lucette Metrot,

sa tante ;

parents et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Michel METROT

survenu le 23 mars 2025 dans sa 62e année des suites d'une longue maladie.

Michel repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Les obsèques civiles auront lieu le mardi 1er avril 2025 à 15h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons au profit de la recherche contre le cancer.

La famille rappelle à votre souvenir

Nicole

sa maman,

décédée le 17 juin 2021.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.