AVIS DE DECES - Monsieur Jean LABILLE

CHALON-SUR-SAÔNE



Christian (†), Patrick et Marie-Claire, ses fils et sa belle-fille ;

Sonia et Martial, Maëlle et Emeric, ses petites-filles et leurs conjoints ;

Antoine, Manon, Roméo, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean LABILLE

Président de l'ESBC de Chalon

et fondateur de la Menuiserie LABILLE

survenu le 23 mars 2025,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie sera célébrée mardi 1er avril 2025, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Jean a rejoint son épouse,

Yvette

décédée le 5 août 2014.

La famille remercie l'ensemble du personnel de L'EHPAD de Saint-Ambreuil et celui des Hirondelles pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.