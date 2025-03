CONSEIL DÉPARTEMENT SAONE ET LOIRE - Le budget 2025 sur fond de tensions entre droite et gauche

Jean-Luc Fonteray, pour le groupe Gauche 71, n'a pas été tendre avec la politique menée par la majorité, en soulignant l'endettement et en contestant des politiques et des orientations. Le Président André Accary a justifié sa politique et renvoyé le leader de l'opposition à l'histoire de l'ancienne majorité, en rappelant les constats d'Arnaud Montebourg...