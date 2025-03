AVIS DE DECES - Monsieur Philippe MOINE

ÉPERVANS - OUROUX-SUR-SAÔNE



Alexis et Aurélie, ses enfants ;

Valérie, son amie, ainsi que ses enfants Seni, Jessica et Willy, et petits-enfants Ilyana, Jelina, Zaven ;

Nathalie, Joël, Patrick, Eric, Jacques, Isabelle, Christophe, Fabrice, ses frères et sœurs et leurs conjoints,

vous font part du décès de

Monsieur Philippe MOINE

appelé "FIFI" par sa famille et "MOUMOUNE" par ses amis

décédé subitement le mardi 25 mars 2025, à l'âge de 61 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 3 avril, à 10 heures, en église Notre dame de l'assomption de Ouroux-sur-Saône.

Philippe repose à la maison funéraire 68 bis Avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.