Une nouvelle saison débute pour l’AS Golf, toujours parmi les meilleurs clubs de Bourgogne-Franche-Comté

Avec l’arrivée du printemps les golfeurs chalonnais et grandchalonnais ont repris le chemin du parc de loisirs Saint-Nicolas. Une première compétition a été disputée en greensome le 16 mars. Deux manches de la coupe de classement auront lieu les 30 mars et 13 avril, avant le premier grand rendez-vous de la saison, la coupe Allex, programmée, comme chaque année, le lundi de Pâques. La plus ancienne compétition du calendrier golfique chalonnais.

Le calendrier 2025

Un calendrier dont les grandes dates seront en 2025 la coupe Côté Optique le 18 mai, le Trophée des Crémants de Bourgogne le 24 mai, la coupe DS Automobiles le 7 juin, le Green de l’Espoir le 14 juin, la coupe Garage des Chavannes le 28 juin, la coupe Monsieur Store le 5 juillet, la coupe Nissan FKT digit le 30 août, la coupe Alfa Romeo FJA Motors le 6 septembre, la coupe Bijouterie Bouthenet Guilde des Orfèvres le 13 septembre, la coupe Aquilus le 21 septembre, la coupe Mercedes-Benz le 27 septembre, et l’Open des Roses le 5 octobre, sans oublier les championnats de France par équipes U16 filles 2e division du 12 au 14 juillet et la Ryder Cup version chalonnaise les 11 et 12 octobre. A noter qu’à la suite du succès de la première édition la Partenaire’s Cup a été reconduite : elle se jouera de mai à septembre et regroupera dix équipes. Encore une belle saison en perspective !

1re école de golf de Bourgogne-Franche-Comté

Faire au moins aussi bien qu’en 2024, tel sera l’objectif des joueurs et de l’équipe dirigeante présidée par Carl Fraselle. L’année dernière Chalon s’est classée 61e sur 410 au Mérite national des écoles de golf, finissant 1ère ex aequo au niveau de la ligue Bourgogne-Franche-Comté en compagnie de Dijon Bourgogne. Encadrée par Laurent Seinger et Emmanuelle Gerhart, l’école de golf comptait 52 élèves, à savoir 37 garçons et 15 filles, dont 7 avaient un index inférieur à 10. En juillet l’équipe U16 garçons est montée en 2e division nationale, après avoir remporté le championnat de France 3e division poule D, disputé sur le « 18 trous » de la Roseraie. Un mois plus tôt, en juin, la section golf de l’ensemble scolaire Saint-Charles de Chalon, composée de licenciés de l’école de golf, a terminé 5e au championnat de France UNSS catégorie excellence.

Les messieurs performent

L’AS Golf s’est également bien comporté chez les messieurs en se classant 78e sur 191e au Mérite national, terminant 1er à l’échelon régional, juste devant La Chassagne et Dijon Bourgogne. Fin avril, l’équipe 1 messieurs a conservé son titre de champion de Bourgogne-Franche-Comté, avant de se maintenir quelques semaines plus tard en 4e division nationale. Toujours fin avril, l’équipe 2 messieurs est devenue pour la seconde année consécutive vice-championne de Bourgogne-Franche-Comté mais a raté la montée dans la division supérieure. Parmi les performances individuelles enregistrées en 2024, retenons celles d’Amaury Lavollée, vice-champion régional U14 et qui a participé pour la 3e fois d’affilée à un championnat de France, celles de Gabriel Cattozzo, champion régional, et de Corentin Besse, vice-champion régional, en minimes, ou encore celle de Jonathan Bidault, vainqueur du renommé Classic Mid-Amateurs de Dijon Bourgogne. Avec un effectif beaucoup plus restreint les dames sont parvenues à se maintenir en 1re division régionale.

L’état du terrain toujours préoccupant

2024 aura donc été somme toute une bonne année… Même si l’état du terrain, évoqué lors de la récente assemblée générale, est toujours, et cela ne date pas d’hier, un sujet d’inquiétude. La qualité du parcours s’est améliorée au cours des dernières saisons mais le problème reste récurrent. Fâcheux quand on sait que le Golf de la Roseraie peut être un élément d’attractivité des grandes entreprises sur le bassin chalonnais.

Ce qui n’empêche pas le club cher au président Fraselle d’être malgré tout dynamique. En 2024 le nombre de licenciés était de 437, celui des membres de 304 et celui des compétiteurs de 1565. A un an de souffler ses 50 bougies - elle a été créée en mars 1976 - l’AS Golf demeure une des locomotives du golf en Bourgogne-Franche-Comté.

Gabriel-Henri THEULOT