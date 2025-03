CARNET ROSE - Bienvenue à Lou

Lou RODRIGUES est née le 14 mars à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant de Malaury DA COSTA et de Baptiste RODRIGUES. La maman est chargée d'affaires et le papa est gérant de son entreprise de piscine RD Piscines à Saint-Ambreuil. La petite famille réside à l'Abergement Sainte-Colombe. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !