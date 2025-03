AVIS DE DECES - Madame Monique DIMER née JACQUES

SAINT-MARCEL - L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE - THIONVILLE (57)



Anne-Marie et Christian Gandriaux,

Martine et Patrice Blondeau,

Sébastien et Véronique Dimer,

ses enfants ;

Virginie et Bastien, Jérôme, Barbara, Pauline et Claude, Dorothée, ses petits-enfants ;

Yanis, Orphée, Raphaël,

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique DIMER

née JACQUES

survenu à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 4 avril, à 10 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Monique repose à la chambre funéraire du Pranet, à

Ouroux-sur-Saône.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel de l'Unité Protégée de la Maison de l'Amandier ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Pierre

son époux, décédé en 2015.