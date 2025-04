PROCES DES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES DU RN - "Nous appelons au respect de la justice et nous opposons fermement aux propos sur le « gouvernement des juges »

Décisions du Tribunal correctionnel de Paris/ Affaire des assistants parlementaires du Front national



Les élu(e)s du Groupe « notre Région par cœur » prennent acte des décisions rendues par le Tribunal correctionnel de Paris à l’encontre des prévenu(e)s dans le procès des assistants parlementaires du Front National, actuel RN, accusé(e)s de détournement de fonds publics pour 4,5 M€ au préjudice du Parlement Européen.

La justice s’est exprimée, en prononçant notamment de lourdes peines d’inéligibilité contre Marine Le Pen et l’ensemble de ses acolytes. Parmi eux, Julien Odoul, le Président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Les élu(e)s du groupe NRPC constatent le fonctionnement en toute indépendance de la Justice française, et son respect du principe d’égalité de toutes et tous devant la loi.

Nous appelons au respect de la justice et nous opposons fermement aux propos sur le « gouvernement des juges » qui portent atteinte à la séparation des pouvoirs et contribuent à nourrir la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions de la République. On ne peut pas réclamer sans cesse une plus grande fermeté judiciaire et dénoncer une décision de justice qui ne fait qu’appliquer la loi commune de l'Etat de Droit.



Pour les Elu(e)s NRPC

Jérôme DURAIN

Président