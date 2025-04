Chalon Dans la Rue : Bruit de la Rue # Punk Poésie Project Monstre

Le communiqué

12 avril à 18h30, site de l'Abattoir Danse / RAP

“Je ne crois plus aux monstres depuis longtemps. Et pourtant, ils sont toujours là. Je ne crois plus aux monstres, mais je crois en l’humanité”. C’est ce que vient nous dire le duo composé du danseur Alexis Gueye et du rappeur multicasquettes Leto Punk Poésie.Les deux artistes nous parlent, à travers des extraits de leur prochain spectacle. Ils nous racontent par les corps et par les mots ce que nous étions, ce que nous devenons, ce que nous sommes... Des avenirs dystopiques. Des êtres venus d’un autre temps. Des voyageurs, des guerriers, des morts ou des vivants, des coeurs purs ou des monstres ?

17h30 - sortie d’ateliers d’enfants

La présentation sera précédée d’une sortie d’ateliers réalisés pendant la semaine avec les enfants de la maison d’enfants La Roche Fleurie.

En partenariat avec La maison d’enfants La Roche Fleurie et l’Espace des Arts. Ateliers réalisés dans le cadre du dispositif “L’art pour raccrocher”.

> Durée : 30 min - Tout public / Gratuit

visuel © Adrien Vincent