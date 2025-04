Le clin d’oeil d’Info- Chalon à trois générations de tireurs

Lors des Championnats de France des clubs qui s’est tenu à Blois les 22 et 23 mars 2025, Cécile Le Floch, co présidente du Tir Sportif de Châtenoy le Royal a eu la belle idée de prendre cette photo de trois générations de tireurs au pistolet :

De g à dr : Daniel Guillot, co président du TSCR et capitaine de l’équipe adultes, Noémie Guillot en catégorie poussin et Jérôme Guillot, membre de l’équipe 2e division.

Comme quoi bon sang ne saurait mentir !

JCR