Un fidèle d'info-chalon.com pousse son coup de gueule contre la livraison Chronofresh

Nous avons testé Quitoque un service qui vous propose des recettes et vous livre les repas, ça fait sept semaines que nous avons testé et franchement les repas sont pas mal. Mais alors leur service de livraison c’est une catastrophe. Je ne sais pas si je suis le seul à me plaindre, mais mon colis a été repoussé déjà quatre fois surtout que c’est de la matière périssable….



Le transporteur chrono à Dijon, c’est vraiment une catastrophe, voici la photo du suivi du colis, c’est vraiment du n’importe quoi, c’est surtout pas la première fois, mais la troisième fois que cela arrive



Et je viens d’apprendre ce matin, encore une fois que mon colis a été reporté au lendemain, je suis obligé de prendre des demi-journées de dernière minute, mais ça chrono de Dijon s’en fout un peu car eux ils ont leur paye entière à la fin du mois. Moi c’est du sans solde.





Dimitri d'Allériot