Retour sur la soirée de remerciements pour les bénévoles du Comité des fêtes

Le succès remarquable du 104ème Carnaval de Chalon est en grande partie attribuable à l'engagement indéfectible de la dizaine de bénévoles qui ont uni leurs forces pour proposer à un public de plus de 100 000 personnes un événement exceptionnel. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 28 mars 2025, alors, pour remercier l'implication sans faille de dizaines de bénévoles qui sont venus prêter main-forte aux festivités carnavalesques, le Comité des Fêtes organisait ce vendredi soir une soirée musicale et très conviviale.

Une soirée de remerciements qui a eu lieu en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône et Sébastien Mercey, le président du Comité des fêtes et de bienfaisance de Chalon-sur-Saône.

Ce dernier a également tenu à remercier tous les services de la Ville et tous les agents municipaux.

«Il était important de vous dire "Merci". Sans vous, rien n'est possible. (...) Cette édition 2025 a été un succès extraordinaire ! Vous pouvez être très fiers de votre travail. Voir vos sourires ce soir est le plus beau message que vous puissiez envoyer ! Nos festivités sont inscrites dans l'histoire de la ville de Chalon-sur-Saône. C'est une grande et belle fête populaire ! Tout ce travail, tout votre travail, vos efforts doivent résonnés au-delà de notre département. Le Comité des fêtes a le souhait de préparer un dossier pour le présenter au patrimoine immatériel de l'UNESCO!», annonçait notamment ce dernier.

«D'autres carnavals sont sur la préparation de ce dossier et pourquoi pas le Carnaval de Chalon ? 104 éditions, ça compte ! Le métier d'artisan forain vient d'être reconnu, Chalon-sur-Saône étant la capitale de la fête foraine. Il nous semble important de pouvoir s’inscrire dans cette dynamique», ajoute le président du Comité des fêtes et de bienfaisance de Chalon-sur-Saône.

La 104ème édition du Carnaval de Chalon en quelques chiffres, c'est :

3631 repas servis

1100 nuitées sur 8 hôtels chalonnais

Plus de 10 000 heures de bénévolat

Plus de 125 000 spectateurs sur la totalité des manifestations

Plus de 1000 personnes présentes ont défilé

Plus de 9 nationalités présentes

Avec une réelle attractivité économique puisque plus de 180 000 euros de chiffres d'affaires ont été générés pour les prestataires locaux.

Quant à la 105ème édition du Carnaval de Chalon, elle aura lieu du 20 février au 1er mars 2026.

(Photos gracieusement fournies par Manon Bugaut)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati