Le Grand 8, la Saison du Conservatoire vous propose de gagner 2 invitations (2 places pour chacun des gagnants) pour le concert de Radio Kaizman !

En embarquant le hip-hop et la fanfare dans une histoire commune, Radio Kaizman propose un cocktail détonnant et unique ! Influencé par le bouillonnement musical de la Nouvelle Orléans et les beats du rap US, le groupe mené par son rappeur et sa chanteuse façonne son répertoire groove-hip-hop : riffs ultra chauds, batterie hypnotique et cuivres incisifs soutiennent un flow aiguisé parsemé de chants entêtants. La fanfare du Conservatoire nous fera le plaisir de participer à ce concert explosif !

Durée 1h20

Texte et visuel transmis par le Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Seb Geo.