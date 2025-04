Polémique autour de l'affiche - La Chambre des Métiers et de l'Artisanat réagit fermement et dénonce l'utilisation du logo de la CMA sans autorisation

Suite à l’interpellation ce jour de M.Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, concernant une affiche publicitaire faisant la promotion de formations professionnelles, nous souhaitons apporter une réponse ferme et établir la véracité des faits.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne Franche-Comté (CMA BFC) n’a en aucun cas cautionné, validé ou financé cette campagne d’affichage. Notre logo a été utilisé ici sans notre autorisation par la société Concentrix. Nous regrettons vivement cette situation et avons immédiatement demandé des explications et le retrait de ces affiches à Concentrix.

Nous rappelons que la CMA est une administration publique et laïque au service des artisans d’aujourd’hui et de demain, qui agit en toute indépendance de toute considération politique ou religieuse. Nous refusons toute instrumentalisation de notre action et nous nous réservons le droit d’engager des démarches contre l’usage abusif de notre identité visuelle.

La CMA BFC est le premier acteur de la formation par apprentissage de la région, connu et reconnu pour la qualité de ses formations. Nous formons chaque année dans le bassin chalonnais plus de 1100 apprentis à des métiers d’avenir.

Nous sommes pleinement engagés dans notre mission de formation et de transmission des savoir-faire, au service des artisans et de l’excellence professionnelle et renouvelons aujourd’hui publiquement auprès de tous cette vocation.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté