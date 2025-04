AMC, l’école de musique et l’Orchestre Gilbert Drigon en pleine préparation du concert Pagny/ABBA/Queen du samedi 19 avril organisé en partenariat avec la Croix Rouge à la salle Sembat de Chalon.

C’est à trois monstres du show-biz que s’attaque l’association Accordéons Musiques et Chants mais c’est un choix et un pari délibéré, un défi que l’ensemble des chanteurs, chanteuses et musiciens vont relever sans problème. Il suffit pour cela de suivre les répétitions dirigées par Sandrine Drigon.

D’ailleurs Sandrine et Fabrice sont un peu à l’origine de ces choix Pagny/ABBA et Queen, un coup de coeur en quelque sorte !

Un challenge musical et vocal pour les élèves de l’école de musique qui leur a demandé beaucoup de travail mais qui devrait en ravir plus d’un samedi soir 19 avril.

Il y a aussi un musicien sans qui rien n’aurait été possible, et qui a réalisé malgré un emploi du temps très, très chargé tous les arrangements, les réécritures de partitions, les adaptations musicales pour la formation AMC. Il est toujours discret mais il mérite un coup de projecteur à la hauteur de ses qualités humaines et de musicien : Joseph Bijon guitariste et musicien de Mireille Mathieu.

Anne-Marie Recordon présidente d’AMC et Camille Monnot président de la Croix Rouge du chalonnais ont travaillé ensemble pour vous proposer ce concert dont les bénéfices seront reversés à la Croix Rouge.

Si vous aimez Pagny, ABBA et Queen, alors votre soirée du samedi 19 avril est toute trouvée, venez écouter les interprètes d’AMC et de l’école de musique dans leur tour de chant.

C.Cléaux