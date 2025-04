BUDGET VILLE DE CHALON 2025 - "Non, nous ne sommes pas dans le rouge !" insiste Gilles Platret

Gilles Platret, entouré d'un grand nombre d'élus de sa majorité, dont Bruno Legourd, Amelle Deschamps, Pierre Carlot, John Guigue pour ne citer que ceux-là, a tenu à réaffirmer les priorités de la ville de Chalon sur Saône et de la majorité municipale, alors que le budget primitif 2025 sera voté en plénière le 14 avril prochain.

Une séance pédagogique à destination de la presse... après une séance d'orientations budgétaires tendue.

Tous les observateurs sont unanimes, la séance du conseil municipal de Chalon sur Saône de lundi dernier a été particulièrement vive et tendue sur bien des points. Le maire de Chalon n'avait d'ailleurs pas manqué de pointer du doigt, un peu tout le monde, au cours de la séance. Il fallait bien une séance de rattrapage et de réaffirmation des orientations municipales, surtout à désormais un an des prochaines municipales.

Pas question de lancer la campagne des municipales

"L'heure du bilan viendra, on n'y est pas encore" a insisté Gilles Platret, ne souhaitant pas se laisser embarquer par ce qu'il considère "un lancement de la campagne voulu par les oppositions". "Il nous reste un 6e du mandat, ce n'est pas rien. Sur ce dernier exerice, nous allons poursuivre nos investissements, en conformité avec nos engagements de campagne. Nous serons à plus de 90 % de notre programme exécuté".

Gel de la fiscalité depuis 2014, gel des tarifs municipaux après la hausse de 10 % en 2019

C'est sans doute l'argument central du bilan sur lequel Gilles Platret entend marteler sa sémantique de la future campagne des municipales. A coups de graphiques, le maire a tenu à rappeler l'économie substantielle réalisée par les contribuables chalonnais avec le gel des impôts locaux depuis 2014, tout en insistant "ne pas être responsable de la hausse des bases". La volonté est "de protéger le pouvoir d'achat des chalonnais" insiste l'élu, tout en dénonçant le "recours facile à l'impôt". La grande question qui sera à soulever dans la prochaine campagne qui s'ouvre, sera sans doute celui de la future fiscalité qui viendra tôt ou tard.

Même si les indicateurs financiers se sont dégradés au fil des années, Gilles Platret se veut rassurant, "non, nous ne sommes pas dans le rouge" a-t-il répondu à la question soulevée par info-chalon.com, "le juge de paix ce sont les banques. Tant qu'elles prêtent, c'est que nos indicateurs financiers ne sont pas si dégradés" a tenu à préciser l'élu.

Le maire de Chalon sur Saône a rappelé les nombreux points de l'action publique menée ces dernières années ou à venir, évoqués à plusieurs reprises sur info-chalon.com.

Laurent GUILLAUMÉ

