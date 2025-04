Une journée d'action sur les allergies par les étudiants infirmiers en 2ème année de formation auprès des élèves de 2nde C générale du Lycée Agricole de Fontaines.

Dans le cadre de leur 2ème année de formation d’infirmier, les étudiants ont monté un projet traitant des allergies. Ce projet sanitaire et social s’est déroulé au sein du lycée agricole de Fontaines auprès de la classe de 2nde C générale.

Suite à une étude portant sur les élèves, il a été relevé que beaucoup d’entre eux présentaient une allergie et après étude dans cette classe, il a été relevé que 31% des élèves sont allergiques au pollen, 25 % aux piqures d’insectes, 13% à l’amoxicilline et aux chats, 6% sont allergiques à la poussière, aux fruits de mer et à la laine.

Marie-Pierre Bockstall infirmière du Lycée et Marie-Pierre Servière CPE ont sollicité l’IFSI du Chalonnais pour faire une intervention de sensibilisation sur les allergies et leurs impacts sur la vie quotidienne auprès des élèves. Six élèves infirmiers, Marine Servel, Romaric Forest, Alicia Joly, Lizea Leray, Marie Chapuis et Finley Niérat sont intervenus le 18 mars au Lycée.

Les objectifs :

Sensibiliser d’ici un an au moins 80% des élèves de seconde C du Lycée de Fontaines sur le sujet des allergies.

Organisation des ateliers :

L’intervention auprès de la structure a été réalisée sur une après-midi. Les 23 élèves ont été répartis en 3 groupes. 3 ateliers leur sont proposés dans différentes salles (studio, salle de sociologie et salle de cours), avec deux animateurs (ESI) pour animer chaque atelier :

Un sur la chambre des allergènes,

Un autre sur les symptômes et réactions

Le dernier sur la création d’un gel douche hypoallergénique.

Les ateliers

Chambre des allergènes :

Cet atelier géré par Marine Servel et Romaric Forest, animateur et évaluateur (ESI), était la représentation d’un appartement avec tout ce que l’on peut y trouver. Les élèves devaient repérer le maximum d’éléments allergènes dans les 30’ imparties pour cette épreuve selon les consignes données.

Symptômes et réactions :

Les deux animatrices Alicia Joly et Lizea Leray ont commencé par donner aux élèves les explications nécessaires. L’atelier consistait en l’association des symptômes avec les différents types d’allergies, à partir de cartes pour chaque type d’allergies : venimeuses, aériennes, alimentaires, médicamenteuses ou encore cutanées, il fallait les associer avec divers symptômes (toux, vomissement, gonflement de la langue, etc…) caractéristiques de ces allergies. A la fin, les animatrices leur ont montré une affiche qui résume les actions à mettre en place lorsqu’ils sont témoins d’une réaction allergique.

Création d’un gel douche naturel :

Marie Chapuis et Finley Niérat avaient disposé 4 tables avec 4 plaques électriques, un saladier avec une balance, un verre doseur, un fouet ainsi que la recette du gel douche. Les élèves ont réalisé le gel selon la recette préconisée et les ingrédients fournis. Le gel douche ainsi obtenu par chaque élève a été mis en flacon individuel et chaque élève a récupéré son gel douche.

Un débriefing sur cette séance de sensibilisation entre les infirmiers IFSI, l’infirmière du lycée, la CPE et les élèves a permis de faire un point global sur ce problème de santé public que représentent les allergies et la conduite à tenir en cas de symptômes.

Il est important de faire de la sensibilisation sachant que les allergies représentent, selon l'OMS, la quatrième maladie chronique dans le monde.

C.Cléaux