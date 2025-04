RTC 21 Antony 27 : L’Analyse de l’entraineur de l’équipe d’Antony Gabriel Oriol après la victoire en terre chalonnaise

Info Chalon : On a senti une équipe d’Antony très motivée dès le début de la rencontre, dans quel état d’esprit êtes-vous venus ici ?

G.O : « D’abord, il y avait deux choses ! La première chose c’est que Chalon avait gagné chez nous au match aller, donc déjà un esprit de revanche, surtout que cela nous avait lancé dans une dynamique assez négative à ce moment là. La deuxième chose, c’est que c’était ici notre dernière chance d’accéder aux qualifications. En effet, on savait que si on perdait ici aujourd’hui notre qualification ne dépendait plus de nous du tout donc il fallait gagner pour garder notre destin entre nos mains! Les gars on fait un gros match dans l’engagement, un gros match dans l’état d’esprit et cela fait du bien. Je pense déjà à eux en premier et à tout le monde et ceux qui sont derrière eux ! ».

Info Chalon : On vous a entendu dire à vos joueurs à l’échauffement que pour vous c’était une finale aujourd’hui, vous pouvez nous en dire plus ?

G.O : « Ben oui c’est vrai ! On savait que si on perdait aujourd’hui, cela allait être très compliqué de se qualifier voire impossible et donc c’est le match qu’il ne fallait pas louper aujourd’hui car ils nous restaient plus beaucoup de marge d’erreur ! ».

Info-Chalon: Vous allez donc vous préparer sérieusement pour le dernier match de dimanche prochain ?

G.O : « Le prochain match on reçoit à la maison le PUC qui ne jouera plus rien donc il faudra gagner pour être sur de terminer dans les 6 premiers et même en perdant en fonction des autres résultats sachant que Ris Orangis et Chalon s’affrontent, donc on pourrait penser finir dans les 6 premiers. Aujourd’hui , nous avons fait un grand pas en avant mais ce n’est pas fini, on doit faire un gros investissement dimanche prochain pour espérer. Je vous remercie ! ».

J.P.B