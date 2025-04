Le Raid de l’Université de Bourgogne – Samedi 12 avril : Une aventure sportive et fun au cœur de la Bourgogne !

L’édition 2025 du Raid de l’Université de Bourgogne promet une journée remplie d’énergie, de défis et de bonne humeur ! Organisé par les étudiants en 3ᵉ année de Licence STAPS – Management du Sport à Dijon, cet événement est l’occasion idéale de tester son endurance, sa stratégie et surtout de partager un super moment en duo.

Un programme varié pour tous les niveaux

Le raid se fait en binôme et propose plusieurs disciplines en pleine nature, avec deux options pour chaque épreuve : un parcours accessible à tous et un autre plus technique pour ceux qui aiment les sensations fortes.

Au programme :

• Trail : Pour courir en pleine nature et profiter du paysage.

• VTT : De la vitesse, du fun et de belles descentes.

• Course d’orientation : Une aventure où chaque duo devra faire preuve de malice et de stratégie.

• Canoë : Un défi à deux pour pagayer en rythme et profiter d’un moment unique sur l’eau.

• Bike and Run : L’alternance parfaite entre course et vélo pour une belle dynamique d’équipe.

Que vous soyez débutant ou sportif aguerri, tout est pensé pour que chacun prenne du plaisir et se dépasse dans une ambiance conviviale !

Un événement sportif et éco-responsable

Au-delà du challenge, le Raid de l’UB s’engage pour la nature ! Des actions sont mises en place pour minimiser l’impact écologique et sensibiliser les participants à la protection de l’environnement. Une belle occasion de profiter du sport en pleine nature tout en respectant notre terrain de jeu !

Infos pratiques

Date : Samedi 12 avril

Lieu : La Combe à la Serpent, Dijon

Inscriptions et infos : Suivez-nous sur les réseaux sociaux @Raiddelub (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok).

https://bit.ly/raiddelub

Venez vivre une expérience inoubliable, relever des défis et partager un moment unique dans la bonne humeur !