À bord de son voilier, Antoine Cornic, skipper du Vendée Globe 2024, débouche un Grand Cru bourguignon… et touche le cœur du BIVB

Un couteau, des dents, et une gorgée de vin comme un souffle de vie. C’est une scène que l’on n’imagine pas dans un guide de sommellerie. Le 6 décembre 2024, en plein Vendée Globe, Antoine Cornic passe le Cap de Bonne Espérance. Après 26 jours de course, de solitude, de fatigue et de conditions extrêmes, il sort de sa réserve une demi-bouteille précieuse : un Ruchottes-Chambertin Grand Cru 2022 du Domaine Georges Mugneret-Gibourg, l’un de ses plus grands plaisirs.

Lire l'article sur Info-Beaune.com