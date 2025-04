AVIS DE DECES - Monsieur Lucien SCRIBE

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Morgan, son petit-fils adoré et sa compagne Adeline ;

Liam, son arrière-petit-fils ;

Catherine, sa belle-fille ;

Chantal et Marie-Thérèse,

ses sœurs ;

Jean-Claude, son beau-frère ;

ses neveux et nièces,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Lucien SCRIBE



La cérémonie civile sera célébrée lundi 14 avril 2025, à 13h15, la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille tient à remercier les soins à domicile de Châtenoy-le-Royal ainsi que le centre hospitalier de Chagny.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.