AVIS DE DECES - Madame Christine DELGADO

GIVRY - SEVREY - CHALON-SUR-SAÔNE



Claude et Mireille DELGADO, ses parents ;

Béatrice DELGADO-BILLY et François BILLY, sa sœur et son beau-frère ;

Chloé et Solène, ses nièces,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Christine DELGADO



survenu le 8 avril 2025,

à l'âge de 56 ans.

Les obsèques civiles auront lieu le samedi 12 avril 2025 à 10h30, à la salle de cérémonie de Bourgogne, 115 avenue Boucicaut, 71100 Chalon-sur-Saône, suivies de l'inhumation au cimetière de Sevrey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.