AVIS DE DECES - Monsieur André, Justin GRIVOT

SASSENAY - DRACY-LE-FORT



Paulette GRIVOT son épouse ;

Eric et Irène ses enfants :

Annie et Pascal leurs conjoints ;

Damien, Lauriane, Léa et Elise ses petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

André, Justin GRIVOT

survenu à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 14 avril 2025, à 14h30, en l'église de Sassenay.

André repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

La famille remercie les personnes qui prendront part à sa peine ainsi que le personnel soignant du Centre Hospitalier de Chagny.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.