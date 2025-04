Les derniers résultats du Handball Club Saint-Marcel

Ce week-end a vu de nombreux matchs se jouer, que cela soit pour le HBSM et l’Entente Saônoise. Programme chargé donc, mais de nombreuses victoires pour les différentes équipes.



L’équipe fanion en toute logique :

Ce samedi, l’équipe fanion du HBSM recevait l’équipe de Migennes, effectif du bas de tableau, mais toujours difficile à manœuvrer. Le début de match est largement à l’avantage des locaux qui prennent une belle avance grâce à la défense permettant aux verts de produire un jeu de montée de balle efficace. Les hommes de Joseph Braud et Claude Segretain, accompagnés également de Renaud Gardette sur le banc, mènent largement à la pause sur le score de 22 à 12. En seconde période, les joueurs de Saint Marcel restent sérieux et continuent de développer leur jeu et vont s’imposer largement sur le score de 43 à 27, victoire qui conforte largement le maintien de l’équipe au niveau honneur régionale.

La réserve finit sur une bonne note :

Pour son dernier match à domicile de la saison, l’équipe réserve accueillait le dernier du championnat, à savoir Digoin, équipe rugueuse mais à prendre au sérieux. Mais malgré un effectif réduit l’équipe commence bien son match mais manque d’efficacité aux tirs. Après un temps mort, les verts se payent enfin de leurs efforts et regagnent les vestiaires avec un avantage de six buts. En seconde période, les joueurs locaux accentuent leur avance pour s’imposer sur le score de 33 à 22.

Concernant les équipes jeunes, les -18 remportent leur match contre Jura Sud sur le fil, victoire 28 à 27. Les -15 A s’imposent facilement à Mâcon B sur le score de 46 à 19 et les -15 B s’inclinent 25 à 39 contre Autun. Concernant les -13 excellence, ceux-ci s’imposent sur le score de 32 à 31 contre Fontaines les Dijon et le groupe B l’emporte 29 à 17 contre Champagnole. Les -11 ans se sont eux imposés 24 à 20 en coupe de Saône et Loire contre Chalon.



Concernant l’Entente Saônoise, les séniors filles reviennent de Clamecy avec le point du match nul et confortent leur place en milieu de tableau. L’équipe réserve recevait, quant à elle, Sanvignes et s’impose sur le score 34 à 25. Les -18 filles A qui évoluent en promotion s’imposent contre Besançon 38 à 36. Le groupe B s’incline 17 à 26 contre Saint Vit. Les -13 filles A se sont-elles inclinées sur leur terrain contre Longvic sur le score de 18 à 28 et le groupe B est allé s’imposer à Mâcon 12 à 10.