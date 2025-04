La ville de Montceau les Mines prend des mesures radicales contre la consommation d'alcool sur la voie publique

Communiqué de la ville de Montceau les Mines

Parce qu’une consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus causant des désordres troublant la tranquillité publique et mettent en danger la sécurité des riverains, a été constatée sur la voie publique, notamment dans le secteur commerçant du centre-ville, et dans certains secteurs particulièrement fréquentés de la ville.

Et parce que les plaintes répétées des habitants du centre-ville relative à l'augmentation du tapage nocturne lié notamment à la consommation excessive d'alcool ne peuvent évidemment pas rester sans réponse, Madame le Maire de Montceau-les-Mines a pris l’arrêté N° 2025-147-GP portant interdiction la consommation de boissons alcoolisées sur certaines voies et places de la Ville telles que

Rue Carnot, Rue de la République, Rue Blanqui, Rue Danton, les parkings et places situés aux abords de l'Église Notre-Dame, les parkings, place et kiosque situés aux abords de la mairie, une partie des quais Général de Gaulle allant de l'intersection avec la rue Danton, jusqu'à l'intersection avec la rue Pierre Vaux ainsi que les abords de l'Office du Tourisme et du port de plaisance.

Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication et sera applicable du mardi 01 avril 2025 au mardi 30 septembre 2025 et pourra être reconduit annuellement.