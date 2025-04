RETINA FRANCE - Un concert ce dimanche au profit de la recherche médicale en ophtalmologie

Mélimélodie s'engage depuis de nombreuses années pour soutenir l'association Rétina France.

Cette association se consacre depuis plus de 40 ans à la recherche et à l'aide aux personnes atteintes de maladies de la vue.



Comme tous les ans, plus de 200 concerts sont organisés dans toute la France (cette année, du 1er mars au 30 juin) dans le cadre de l’opération « Mille Chœurs pour un regard ».

Cet évènement annuel réunit des centaines de chorales et des milliers de voix autour d’un objectif commun : Soutenir la recherche médicale en ophtalmologie et vaincre les maladies de la vue.



Depuis sa création en 1996, cette initiative a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable du chant choral, alliant passion musicale et engagement solidaire. Chaque concert est une opportunité unique de découvrir ou de redécouvrir le talent des chorales locales tout en contribuant à une cause essentielle.



Les fonds collectés lors des concerts sont intégralement reversés à Rétina France pour financer des projets de recherche en ophtalmologie sélectionnés par un Comité Scientifique indépendant et à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par des maladies de la vue. En assistant à ces évènements, le public devient un acteur clé de cette démarche solidaire.



Mélimélodie et la chorale du Pays de Charlieu-Belmont vous invitent tous et toutes à venir participer le 13 avril 2025

à un moment musical inoubliable et soutenir une cause qui touche chacun d’entre nous.

Le concert aura lieu à l’église de Saint MARCEL (71380) à 15h30.