M-A sous toutes ses formes : Marie-Anaïs Cléaux habille désormais les femmes jusqu’au 54

Info Chalon a rencontré cette maman pétillante de 39 ans au sein de son tout nouvel univers mode !

« J’ai toujours aimé la mode et je pense que ce n’est pas parce qu’on a des formes que l’on ne peut pas s’habiller, bien au contraire ! Mais je me heurtais moi-même à deux problématiques : soit un marché bien trop cher soit un marché de fast-fashion.

Cette idée de créer mon propre business de mode pour toutes les femmes me trottait dans la tête depuis un moment déjà mais je n’osais véritablement pas me lancer.

C’est finalement en parlant avec Anne, une amie, que j’ai décidé de sauter le pas ! Celle ci m’a beaucoup aidé et je la remercie énormément ! » a confié l’entrepreneuse bourguignonne à Info Chalon.

En effet, Anne, qui tient le showroom « Cléopatre et Seccotine » à Saint-Remy ; doit on encore vraiment vous la présenter tant elle a habillé et habille encore la cliente féminine du Grand Chalon ? ; a aidé Marie-Anaïs à se lancer dans cette aventure !

« Toute la première étape fastidieuse de recherche de fournisseurs a été plus facile grâce à elle » a poursuivi Marie-Anaïs.

C’est ainsi que le 29/03 dernier, la magie a opéré : la chatenoyenne inaugurait alors son showroom « M-A sous toutes ses formes » et faisait déjà carton plein !

« Quel bonheur d’entendre toutes ses femmes me dire : c’est la première fois que je vais dans une boutique où tout me va ! »



« M-A sous toutes ses formes » c’est donc une collection de vêtements jusqu’à la taille 54, accessoires et chaussures de mode à des prix canons !

Uniquement sur rendez-vous, du lundi au samedi, vous pourrez profiter de l’œil expert de Marie-Anaïs pour sublimer votre silhouette.

La technicienne diplômée n’abandonne pas pour autant son institut « MA-Beauté » où elle propose la pose de vernis semi-permanent, la commercialisation de produits cosmétiques et des ateliers Make-Up grâce à la marque Younique ainsi que sa spécialité : la lumière pulsée dont elle a été la première à le proposer au sein du Grand Chalon il y a quelques années.

Marie-Anaïs proposera également régulièrement des portes ouvertes pour vous faire découvrir ses nouvelles collections mode et la prochaine date est déjà fixée : rendez-vous le samedi 19/04 de 10h à 15h !

Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous c’est par ici :

Facebook

Instagram



Amandine Cerrone.