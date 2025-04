L’Office Municipal des Sports de Châtenoy le Royal a remis un chèque de 300 € aux associations sportives.

Comme l’a indiqué le Président de l’Office Municipal des Sports, Daniel Rebillard, lors de son allocution : « L’OMS se veut être le fédérateur du mouvement sportif de Châtenoy le Royal. »

Au cours des différentes activités que peut avoir l’OMS, et rappelées par le président, tout est axé pour que cet esprit fédératif ait sa place et soit quelque chose de concret. L’organisation, le sérieux de la gestion font que des subsides sont disponibles. Quoi de plus sain que de les partager avec les associations adhérentes de l’OMS.

Le président Rebillard a donc souhaité, en accord avec son bureau exécutif, d’offrir un chèque de 300 € à chaque association : « C’est une aide exceptionnelle et égale, sans distinction du nombre de licenciés, afin de participer à une dépense au sein de vos clubs respectifs. C’est une façon aussi de garder cet esprit fédératif qui est le notre. » a-t-il souligné lors de cette remise de chèque par le trésorier de l’OMS, Michel Perrin, en présence de tous les présidents des clubs et du maire, Vincent Bergeret accompagné de Pascale Lepers, adjointe à la vie associative et Henri Lombard, adjoint aux Sports.

L’occasion également pour lancer l’appel à la participation de la Marche des associations du 5 juillet 2025 ( ndlr : voir notre article sur ce sujet)

En conclusion à cette réception et avant de partager le verre de l’Amitié, il a appartenu au maire, Vincent Bergeret, de saluer cette initiative : « Un petit coup de pouce pour tout ce que vous faites tout au long de l’année dans vos disciplines respectives, surtout en direction des plus jeunes. Comme je le dis souvent pendant qu’ils font du sport ils ne sont pas en train de trainer et puis le sport est un lien social, une chose qui manque beaucoup dans le monde d’aujourd’hui. En tout cas merci pour cette belle idée. »

JC Reynaud