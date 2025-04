Nouvelle enseigne à Chalon-sur-Saône : Bienvenue à ‘Marlotte’, un concept store essentiellement féminin

Le clin d’œil info-chalon.com

Situé 17 rue au change à Chalon-sur-Saône, la jolie boutique d’objets design de collections insolites et de vêtements de mode… a récemment changé de nom (Baboush) pour une nouvelle identité ‘Marlotte’.

Anciennement, ce nom a une signification pour les deux gérantes du magasin puisqu’il réunit l’abréviation de la mère et de la fille : Maman (Sylvie) et la fille Charlotte. Un duo qui vous accueille chaque jour avec le sourire et la même passion afin de vous conseiller sur les dernières tendances.

Dans ce magasin très tendance à l’ambiance feutrée où tous les objets se côtoient avec goût, on aime chiner l’objet rare, pour se faire plaisir ou faire plaisir.

Dans un décor très feng shui, dans ce concept store, vous découvrirez tout ce qu’il vous faut pour un intérieur chic et cosy ; Décorations, accessoires (casseroles ‘Cookut’), luminaires (‘Kartell’), tableaux… mais aussi bijoux, vêtements (‘Yaya’, ‘Américan Vintage’, ‘Not shy’)…

Tous les styles y sont représentés : tendance, décalé, urbain, bohème, chic…

Marlotte, 17 rue au Change à 71100 Chalon/Saône est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, le vendredi et samedi de 10h à 19h non-stop. Renseignements 09 81 89 50 73.

J.P.B