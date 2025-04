Les Français inquiets pour leur santé

En tête de liste des maladies redoutées viennent les cancers, suivis des maladies cardiovasculaires et des maladies respiratoires chroniques.

Si les angoisses liées à la santé sont très prenantes pour près d'un quart des personnes interrogées, l'enquête d'opinion fait état d'un certain désarroi face à ces préoccupations, voire d'une forme de désinformation : seuls 0,4 % des participants savent en effet qu'il est possible d'éviter 80 % des pathologies chroniques en adaptant ses habitudes et comportements ! Un pas vers un mode de vie plus sain que seraient d'ailleurs prêts à franchir 78 % des sondés, s'ils en avaient les moyens financiers et matériels (29 %), le temps (17 %), la motivation (15 %)… ou les connaissances en matière d'anticipation (9 %).

« Près de 40 % des cancers et 40 % des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer pourraient être évités en modifiant nos habitudes du quotidien. Mais modifier un comportement est complexe et demande un accompagnement personnalisé, interactif et sur le long cours », précise ainsi Marc Salomon, spécialiste en maladies cardio-vasculaires et en médecine préventive et cofondateur d'Anticyp.



Charlotte Arnaud