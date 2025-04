Max, Mathis et Tom décrochent le titre départemental en triplette juniors de pétanque

Ce dimanche a eu lieu le championnat triplette juniors de Saône et Loire. Et l'équipe composée de Duclos Max (pétanque de Saint Loup de Varennes) , Bourgeois Mathis ( Givry pétanque club) et Duclos Tom (pétanque de Saint Loup de Varennes ) décroche le titre de Saône et Loire et se qualifie pour le championnat de Bourgogne Franche-Comté qui aura lieu le 8 mai à Orchamps vennes.

Le coach et les jeunes tiennent a remercier le sponsor pour le jeu de maillots et de kway.

Merci à Délices et Gourmandises d'Héléna situé à Damerey pour son soutien.