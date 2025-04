A Givry, Mathilda Boissot et Holis'Tilly vous accompagnent dans votre reprise en main et votre suivi sportif

Vous êtes naturopathe... spécialisée dans le sport, à qui s’adresse votre activité ?

Mon activité s’adresse à toute personne souhaitant prendre soin de son corps, de son mental, de sa santé, qu’elle soit sportive ou non. La naturopathie, reconnue comme médecine traditionnelle par l’OMS depuis 1980, est une pratique de santé complémentaire qui vise à préserver et optimiser la vitalité de l'organisme en s’appuyant sur un approche globale (holistique) et naturelle.



Je me suis naturellement spécialisée dans l’accompagnement des sportifs, car les besoins d'un athlète qui s’entraine plus de 8h (voire 30h, 40h) par semaine ne sont pas comparables à ceux d’une personne qui fait trois séances de sport. Sportive moi-même (ski alpin et trail), j’ai rapidement constaté à quel point la naturopathie pouvait être un atout précieux dans le suivi sportif. Elle permet d’aborder à la fois l’équilibre nutritionnel, émotionnel, le mental, la récupération en s’appuyant sur des solutions naturelles..



Je précise que je sors d’une formation de Praticienne en Naturopathie (ENA & MNC) avec plus de 1600h de formation, que j’ai compléter par un DU en Phyto-aromathérapie et une formation en Nutrition d’endurance.



Quels conseils donnez-vous à des quadragénaires souhaitant optimiser leur performance ?

L’entrainement physique seul ne suffit pas pour progresser et préserver son capital santé, surtout dans les sports d’endurance ou à forte intensité (trail, marathon, triathlon, cyclisme, hyrox…) qui mettent à mal notre métabolisme. La priorité est ce qu’il se passe dans l’assiette. quantité et la qualité des apports nutritionnels doivent être optimales pour répondre aux besoins énergétiques et favoriser la récupération, et surtout prévenir tout syndrome de surentrainement, de plus en plus fréquent mais difficilement décelable. La nutrition et la micro-nutrition sont de véritables leviers pour potentialiser les effets de l’entrainement. Je commence toujours par observer les habitudes alimentaire de mes clients, en tenant compte de leurs besoins, de leur capacité digestives, et de leurs envies. Mon objectif est qu’ils réussissent à adopter une alimentation dite physiologique, qui leur convient, avant même d’envisager les compléments alimentaires. Ces derniers restent des soutiens ponctuels et ne doivent jamais se substituer à une alimentation équilibrée et personnalisée.



Certains considèrent qu’ils peuvent tout se permettre en terme de nutrition parce qu’ils sont sportifs. Un avis ?C’est un effet une réalité, beaucoup font du sport pour se faire plaisir à côté, mais à condition d’avoir conscience de l’impact de ce que l’on mange sur notre santé et performance.

« L’alimentation ou la troisième médecine », ou encore « Nous sommes ce que nous mangeons », ne sont pas des mythes. Dans ma pratique, je considère l’alimentation bien au-delà des calories, protéines et lipides : chaque aliment possèdes des propriétés spécifiques. Il peut être pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire, acidifiant ou alcalinisant, riche en fibres fermentescibles (FODMAP) pouvant provoque des inconforts digestifs…

On oublie souvent que certaines blessures ou gênes récurrentes, comme les tendinites ou les crampes, trouvent fréquemment leur origine dans une alimentation inadaptée, trop acidifiante ou carencée en micronutriments essentiels.

Donc oui, on peut se faire plaisir, mais sans négliger l’impact physiologique des choix alimentaires sur le corps d’un sportif.

Comment se prépare une compétition sportive de haut niveau ?

Une préparation sérieuse se planifie plusieurs mois à l’avance. L’idéal est de s’entourer d’un coach sportif pour structurer l’entraînement et prévenir le surmenage. En complément, la naturopathie intervient sur les aspects nutritionnels, digestifs et mentaux.



L’une des étapes clés pour les sports d’endurance est le gut training, c’est-à-dire l’entraînement du système digestif. Il s’agit de tester différentes stratégies alimentaires pendant l’effort pour identifier celles qui sont les mieux tolérées, les plus efficaces et surtout qui plaisent le plus. En effet, notre système digestif n’est pas naturellement conçu pour assimiler 70 à 90 g (voire même 120g !) de glucides par heure d’effort. Cet entraînement digestif se fait progressivement sur plusieurs semaines et permet d’éviter les troubles qui, rappelons-le, toucheraient 85% des coureurs d’ultra et seraient la première cause d’abandon (23%).



Par ailleurs, la préparation mentale joue un rôle fondamental. J’accompagne certains athlètes via des techniques de visualisation et de PNL (Programmation Neuro Linguistique) pour anticiper tous les scénarios possibles et permettre une gestion optimale de la course et des imprévus.



Enfin, la nutrition est une clé primordiale dans la préparation, un déficit un apport énergétique non pris en charge peut mener à de sérieuse complication par la suite (baisse des performances, fracture de fatigue, déprime, burn-out…), j’essaie donc d’être vigilante à ce que mange aux quotidiens mes clients. L’assiette pré-compétition est minutieusement ajustée à J-15, J-10, J-7 et J-3 selon le type d’épreuve. Une stratégie alimentaire pendant la course est définie comme une véritable feuille de route. Après la course, un débrief complet permet d’analyser les points forts et les axes d’amélioration pour optimiser la préparation des prochaines échéances.

Laurent GUILLAUMÉ

