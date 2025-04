AVIS DE DECES - Madame Jacqueline BAINIER née GAVOILLE

Le Creusot, Torcy, Marmagne, Saint-Martin sous Montaigu, Nuits Saint Georges (21), Gevrey-Chambertin (21), Montbéliard (25)



Etienne (†) et Marie-Rose Bainier,

Sylviane et Jean-Claude Nicolas,

Alain et Elisabeth Bainier,

Evelyne et Jean (†) Bernigaud,

Martine et Gérard Lapret,

Catherine et Alain Bollery,

ses enfants et leurs conjoints ;

Christiane Keller,

sa sœur et Françoise ;

Eric et Rozen Bainier,

Arnaud et Nathalie Bainier,

Lionel et Marie-Laure Nicolas,

Franck et Delphine Nicolas,

Christophe et Nadège Bainier,

Laurent Bainier,

Christelle et Sébastien Montcharmont,

David et Caroline Lapret,

Karine et Lionel Brugnot,

Magalie Bernigaud et Pierre,

Romain Bollery,

Thibaud et Caroline Bollery,

Pauline Bollery et Julien,

Manon Bollery,

ses petits enfants et leurs conjoints ;

Ses arrières petits-enfants,

ainsi que tous ses parents et amis

ont la douleur de vous

faire part du décès de



Madame Jacqueline Bainier

née Gavoille





survenu le 17 avril,

dans sa 99ème année.

Ses obsèques religieuses auront lieu

le jeudi 24 avril, à 10h30,

au Temple Protestant,

rue de Blanzy, au Creusot.

Son inhumation aura lieu au

cimetière Saint-Laurent au Creusot.

Jacqueline repose au

complexe funéraire

Viollon, rue de Pologne au Creusot.

La famille rappelle à votre souvenir,

Pierre,

son époux, décédé le 22 février 2014.

La famille remercie ses infirmières,

Céline, Sandrine, Madeleine et Viviane ;

Le Foyer de la Couronne pour sa bonne

prise en charge ces dernières années,

Les soignants de l’Hôtel-Dieu

et Laure, sa kiné.



