En prélude aux vacances de Pâques, belle journée de cohésion pour le lycée Saint-Charles

Et voilà une journée sous le signe de la cohésion qui se termine !

À l’initiative d’un groupe d’élèves cette journée a été organisée pour développer la cohésion entre les lycéens autour d’activités sportives (football, handball, balle aux prisonniers, basketballs) et artistiques (fresque, court métrage et peinture). Les élèves ont dû poser leur téléphone et profiter de ce temps pour apprendre à mieux se connaître hors des murs de la classe

L’organisation revient aux élèves avec le soutien de l’équipe éducative et de la ville de Chalon.

Chaque jeune est ressorti content et peut aborder la période de vacances sereinement avant les examens qui se profilent.