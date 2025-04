FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTÉ - Le prix de la presse à Sophie Arduino et sa Pépinière d'un songe

Merci à l'organisation d'avoir confié à info-chalon.com le soin de délivrer le Prix de la presse en cette première journée de foire. Et notre coup de coeur revient à Sophie Arduino et sa pépinière d'un songe. Sa pépinière située dans les Monts du Lyonnais écume les foires aux plantes mais c'est bien la diversité de sa proposition que nous avons retenu. " J'ai une affection particulière pour les arbres et arbustes à fruits ou à baies, pour nous les humains mais surtout pour les oiseaux" confie Sophie Arduino, avec une proposition très pointue, proposant des plants résistants à la sécheresse mais aussi répondant aux enjeux écologiques et nourriciers. Une production labellisée bio dans la droite ligne de son état d'esprit. Un stand qui ne paye pas de mine et qui pourrait même passer à travers votre visite ... mais qui a retenu toute notre attention, de quoi lui confier le prix de la presse que nous avions l'honneur d'attribuer.

Laurent GUILLAUMÉ

pour découvrir la pépinière d'un songe