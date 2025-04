Lycée Agricole de Fontaines : Une journée découverte du Tchad, de sa culture, de son histoire, de sa géographie, de son agriculture et ses richesses.

Cette journée du 10 avril a été une belle occasion de mettre en lumière les liens entre les deux pays, ainsi que de valoriser cette initiative unique qui célèbre la diversité culturelle.

Cet événement, organisé par Alain Doumram, Rimasta Ngueodjingaye, Coline Laurent, Alisée Cartillier de BTS PA et Jules Drouhin, Abdramane Nassour, Thierry Nang Adoummadji de BTS ACSE, avait pour objectif de faire découvrir la culture, l'histoire, la géographie, l'agriculture et les richesses du Tchad. Au programme de la soirée qui s’est déroulée de 20h00 à 21h30, des ateliers et des moments d'échanges ont eu lieu avec des experts et des acteurs engagés, le tout dans une ambiance conviviale et éducative.

Journée découverte du Tchad :

A 12h00, un déjeuner aux saveurs tchadiennes :

La découverte a débuté dès le midi, au restaurant scolaire, avec un repas typiquement tchadien. Les élèves et les personnels ont pu déguster une sauce karkandji, un plat traditionnel à base de feuilles d'oseille et d'épinards, accompagnée de riz. En boisson, le célèbre bissap angara, une infusion à base de fleurs d'hibiscus a été servi à tous les convives. À la sortie du self, un questionnaire de satisfaction a permis de recueillir les retours des participants.

Globalement les convives ont été très enthousiastes.

Une soirée riche en découvertes :

À 20h, la soirée a réuni deux classes du lycée (les 2nde Pro et les BTS ACSE 1) autour de quatre ateliers thématiques : culture, géographie, agriculture et histoire du Tchad.

Les élèves ont circulé par petits groupes, consacrant environ 15 minutes à chaque atelier. Une belle manière d'appréhender la diversité et les richesses du pays de façon interactive et ludique.

C’est aussi le bon moyen pour croiser les différences de cultures, de moyens, pour enrichir ses connaissances sur d’autres horizons, d’autres façons de vivre.

Clôture festive et chaleureuse

La soirée s'est achevée à 21h45 par une démonstration de danse traditionnelle tchadienne. Ce moment festif a permis à chacun de vibrer au rythme de la musique africaine et de terminer cette journée immersive sur une note de joie et de convivialité.

Cette journée a été entièrement organisée par un groupe de sept étudiants : quatre issus du BTS PA et trois du BTS ACSE, dans le cadre de leur Projet d'Initiative et de Communication (PIC). Une belle réussite pour cette équipe investie, qui a su mobiliser ses compétences pour faire vivre une expérience enrichissante à toute la communauté du lycée de Fontaines.

Crédit photos : Lycée de Fontaines

C.Cléaux