Louhans : un marché de Pâques d’exception attire les foules, bien au-delà de la Bresse

Véritable institution en Bresse, ce marché attire chaque année une foule considérable, bien au-delà des frontières de la région. Curieux, passionnés, touristes et professionnels viennent de toute la France – et même de l’étranger – pour participer à cet événement hors norme, à la fois festif, agricole et gastronomique, réputé pour la qualité de ses produits.

Dès les premières heures du matin, les rues de la ville bressane se sont animées d’une effervescence particulière. La météo, clémente ce lundi 21 avril, a permis aux curieux de flâner : un vrai plaisir !

Véritable vitrine du terroir bressan

Découvrir le célèbre marché aux volailles, emblème de la Bresse : la prestigieuse Volaille de Bresse y est à l’honneur, accompagnée d’oies, faisans, paons, canards, sans oublier les lapins.

À quelques pas, le marché des producteurs offre un éventail de produits fermiers : lait, œufs, fromages, crème, beurre – mais aussi un marché bio et des stands non alimentaires variés : savons artisanaux au lait d’ânesse, nichoirs fabriqués en bois, mangeoires décoratives, vêtements de travail, griffes de trayeuses ou tracteurs.

Moment phare de la journée : la Fête du lait

Un moment incontournable pour les éleveurs et le public. Les plus belles vaches laitières de la région défilent devant un jury attentif, dans une ambiance à la fois bon enfant et compétitive. Un concours aussi spectaculaire qu’insolite, qui ne manque jamais de fasciner petits et grands.

Une édition 2025 réussie, qui confirme la place incontournable de Louhans sur la carte des grands rendez-vous agricoles et festifs de printemps.

Nathalie DUNAND

Plus de photos ci-dessous.