Le public en liesse au Conservatoire du Grand Chalon !

Vendredi soir devant un Auditorium qui affichait complet, Radio Kaizman avec son concert ‘Reload’ a fait danser un public intergénérationnel venu nombreux pour l’occasion. « Dans la rue ou sur scène, Radio Kaizman redéfinit la fanfare et ses représentations, dans une esthétique hip-hop constamment renouvelée »* De très très bons musiciens ( Quentin Duthu, soubassophone ; Clément Drigon, grosse caisse, clavier ; Aldric Plisson, caisse claire ; Brice Parizot, trombone ; Romain Maitrot, trompette ), Delphine More ( chant, flûte ) et Stéphane Banhaddou (Rap), des jeux de lumière spectaculaires, composent les ingrédients de cette recette explosive qui a plus que séduit et les rappels ont été nombreux. A noter, l’excellente participation de la fanfare du Conservatoire du Grand Chalon.

Une soirée inoubliable et énergisante !

SBR

