Le Club solidarité du Collège Pasteur a organisé les Tandems solidaires : une sensibilisation aux enjeux du développement durable.

Pour sensibiliser leurs camarades, les élèves avaient préparé des ateliers où chaque élève devait répondre aux problématiques présentées et agir, comprendre les enjeux ou plutôt réagir pour contrer et tenter de sauver ce qui peut encore l’être de notre biodiversité marine, terrestre et dans l’air…

Les Tandems solidaires : 6 ateliers au programme avec, à chaque fois, des informations délivrées par les enseignantes madame Makris et madame Marion et/ou les élèves du club solidarité.

L’accès à l’eau : certains pays sont confrontés à des problèmes de pénurie d'eau régulière. De plus, là où il n’y a pas d’eau courante, les femmes sont plus susceptibles d’être chargées d’aller chercher de l’eau pour le foyer, les petites filles sont près de deux fois plus susceptibles que les petits garçons d’assumer cette responsabilité chaque jour.

L’atelier sur la surpêche : C’est un problème mondial qui menace la faune et la biodiversité des océans. La disparition de la vie marine constitue une menace supplémentaire pour les millions de personnes qui dépendent des produits de la mer pour leurs moyens de subsistance. Les conséquences de la surpêche sont considérables avec la disparition de nombreuses espèces marines, le dérèglement de l’écosystème et les chaînes alimentaires.

Dans le même domaine, une représentation de la difficulté pour les espèces marines d’éviter les filets de pêche.

Pour matérialiser ce problème, les élèves devaient se déplacer dans un filet de pêche géant.

L’atelier "Le colibri" : sensibilisation à l’engagement et même si, pris isolément, nos actes semblent dérisoires, c'est grâce à la somme, à l’image des colibris, que les choses changent. La citation de Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » n’a jamais été aussi vraie.

Les chemins de l’école : En Afrique, les enfants doivent parcourir des kilomètres à pied pour rejoindre l’école, un parcours difficile pour l’accès à l’éducation subsiste toujours dans les pays pauvres, une épreuve que les élèves devaient effectuer les yeux bandés.

Le gaspillage alimentaire : 1/3 des aliments produits sur la planète sont jetés en sachant que les américains et les européens gaspillent 10 fois plus de nourriture que les pays africains. Le gaspillage alimentaire est un des plus gros pollueurs de la planète. De plus ce volume jeté représente la nourriture nécessaire pour le milliard de personnes qui souffrent de mal-nutrition dans le monde. Atelier composé de 2 ballons à transporter : un ballon léger représentant les déchets alimentaires en Asie ou en Afrique et un ballon très lourd représentant cette fois les déchets alimentaires européens ou américains.

Le 7ème continent : Au moins 1 800 milliards de déchets plastiques polluent les océans. Au fil des années, ils se sont agglomérés en une île flottante qui ne cesse de s'étendre en plein Pacifique. La surface est équivalente à trois fois celle de la France. Les micro-déchets sont les plus dangereux pour la faune marine et terrestre, en plus on retrouve des nanoparticules dans les poissons et dans les autres aliments dans nos assiettes !! 19 tonnes de déchets sont déversées dans l’océan chaque minute. Les élèves avaient comme objectif de nettoyer l’océan, océan représenté par des bassines pleines de déchets de toutes tailles. Un travail de longue haleine et fastidieux.

Toutes les classes de 5ème sont passées aux différents ateliers et aux épreuves organisées par les élèves du club solidaire afin de leur faire prendre conscience des enjeux environnementaux, de mieux consommer, de faire du tri mais pas n’importe comment, de préserver l’eau source de vie…

C.Cléaux