24ème Challenge Louis Brailly : Le Chalonnais Jordan Roux était de retour au bercail

Fils et petit-fils de rugbymen, Jordan Roux a le ballon ovale chevillé au corps. Aujourd'hui vice-président de la Ligue Bourgogne – Franche-Comté de rugby en charge des Territoires et de la Filière Jeune pour la Fédération française de rugby (FFR), il était de retour à la maison, à l'occasion du 24ème Challenge Louis Brailly. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche 20 avril 2025, le Chalonnais Jordan Roux était de passage à Chalon-sur-Saône à l'occasion de la 24ème édition du Challenge Louis Brailly, le rendez-vous bourguignon annuel de l'Ovalie qui a eu lieu cette année entièrement au Stade Léo Lagrange.

Pour qui aime le ballon ovale dans la région, Jordan Roux (en photo ici avec Bernard Lecuelle, l'emblématique président du RTC) n'est pas seulement à tout juste 32 ans le vice-président de la Ligue Bourgogne – Franche-Comté de rugby en charge des Territoires et de la Filière Jeune pour la Fédération française de rugby (FFR).

Être dans la Ville de Niépce est pour lui «un grand plaisir et un honneur».

«Je suis né ici et j'ai vécu là à quelques centaines de mètres du stade (Léo Lagrange)», précise le sympathique jeune homme.

Fils et petit-fils de rugbymen, ses premiers pas sur la pelouse, il les a fait à l'âge de 4 ans sous les couleurs des Tango comme tout bon Chalonnais qui a le ballon ovale chevillé au corps.

Mû par une passion dévorante pour son club devenu une seconde famille, à l'époque on parlait encore de Racing Club Chalonnais, il intègre l'encadrement de l'école de formation alors qu'il était encore cadet.

Il obtiendra son premier brevet fédéral alors qu'il était junior crabos* à l'ABCD XV, une entente de clubs de rugby à XV de Bourgogne en catégorie de jeunes qui regroupe les clubs de Chalon et Dijon.

Jordan se dirige vers des études de science politique et de finances publiques avant d'intégrer l'USON Nevers Rugby de 2012 à 2017. Là aussi, il se professionalise en validant le BP et le diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport (DEJEPS).

C'est aussi sous les couleurs de Nevers qu'il sera champion de France en équipe B en 2015 à Tulle à l'issue d'une finale face au Stade bagnérais de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).

En 2017, il pose ses valises à Mâcon avec pour objectif de créer un centre d'entraînement labellisé. À 18 ans, Jordan est élu au Comité départemental de Saône et Loire et au Comité de Bourgogne avant de se voir confier la direction générale et administrative de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de 2018 à 2021.

En 2021, le jeune homme, alors âgé de 28 ans, est recruté par le RC Vannes en qualité de directeur de l'Association.

Pour Jordan, la Saône-et-Loire est «un terreau fertile pour que le rugby se développe». Il en est convaincu, le département «mérite deux ou trois locomotives». Pourquoi pas Chalon ?

Une conviction renforcée par l'idée que «le rugby est centenaire en Saône-et-Loire, une terre où il y a une vraie culture du rugby et de belles promesses de talents».

Il souligne l'excellent travail accompli par la précédente équipe au niveau de la Ligue et du Comité départemental. Ce dernier incite également les jeunes à s'essayer au rugby.

«Oui, le rugby est une véritable école de la vie mais à une époque où beaucoup d'entre eux sont en perte de repères, en intégrant un club de rugby, on y trouve aussi sa deuxième famille», conclut Jordan.

* Les crabos sont des joueurs de moins de 18 ans qui jouent au plus haut niveau amateur. Ce terme vient de la Coupe René Crabos, compétition junior nationale de rugby, nommée ainsi en hommage à René Crabos, une grande figure du rugby.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati