EUROCUP 3 BASKET FAUTEUIL - Carton plein pour l’Elan Chalon à Yalova mais dans la douleur

En fin de matinée, l’Elan n’a pas fait de détail face au club organisateur de Yalova. On eut presque pitié pour cette équipe turque qui ne présentait que six joueurs et qui passa le plus clair de son temps dans sa moitié de terrain, acculée par des Chalonnais très sérieux et appliqués. Dès le premier quart temps la cause était entendue avec un cinglant 22/0 et un score pléthorique à la mi-temps de 46 à 7, les locaux n’ayant scoré pour la première fois qu’après 17 minutes de jeu. Rédhibitoire.

Bien sûr, Sandra Cléaux fit tourner son effectif et tout le monde prit part à la large victoire finale 75/23, Yalova ayant un peu trouvé la faille dans la défense chalonnaise dans le quatrième quart. A noter le très bon retour au sein de la formation chalonnaise de Zouhir Boulefa qui n’avait pratiquement pas joué depuis plus d’un an à la suite de son opération de l’épaule.

Les marqueurs chalonnais : Gabranovs 14, Boughania 13, Bayle 10, Aboud 10, Diouf 4, Dahmani 10, Boulefa 12, Challat 2

La rencontre de l’après-midi s’annonçait plus ardue face à Padova qui avait disposé des Autrichiens de Flickstone Graz, mais non sans mal (67/51). Le premier quart temps ne laissait point de doute sur le potentiel de la formation italienne très mobile, rapide et aussi adroite qu’impériale en défense, avec notamment Gamri, un petit joueur plein de dextérité et véritable mobylette. Dès l’entame, Chalon était dans le dur, se montrait de plus maladroit et permissif. Si bien qu’après une égalité à 4/4 au bout de 3’30, l’écart enfla en faveur des joueurs adverses beaucoup plus rapides et disponibles qui profitaient aussi des maladresses aux tirs des Chalonnais. Moins 6 à la fin du premier quart temps, il n’y avait pas le feu au lac.

Mais, plus ennuyeux, les fautes s’abattaient sur nos couleurs à l’image de Dahamni auteur de sa quatrième et Boughania sa troisième Et l’arbitrage se manifestait surtout en faveur de l’équipe qui allait de l’avant, à savoir Padova qui bénéficiait de bon nombre de ballons perdus pour conserver 8 points d’avance ( 19/27 à la pause).

Un 9/0 en faveur de l’Elan redonna des couleurs au banc, et resserrait le score (28/29 après 5 minutes de jeu). mais Boughania écopait d’une quatrième faute.

Attention danger. Cette avalanche allait-elle compter en seconde période ?

Enfin, les mouches changèrent d’âne et les Chalonnais reprirent quelque peu de couleurs, maîtrisant mieux les velléités des coéquipiers de Gamri, par contre toujours dangereux, et efficace. Et après un chassé croisé, c’est Palova qui menait toujours la danse avant d’aborder la dernière longueur. (33/36).

Et Sandra remit son cinq majeur malgré le handicap de Dahmani et Boughania.Deux tirs primés de Gamri permirent à Padova de mener de quatre points à 3 minutes du terme (38/43). Enfin Chalon se remit la tête à l’endroit endiguait les assauts adverses, récupéraient plusieurs ballons en limite des 24 secondes et à l’image de Bayle, Dahamani et Boughania retrouvaient de l’efficacité en attaque, égalisaient à 1’20 de la fin. Une faute technique à laquelle s’ajouta une autre anti sportive, creusèrent alors la tombe des Italiens qui s’inclinaient 51/47. Mais que ce fut dur, très dur.

Sandra Cléaux dans sa déclaration d’après-match ne souhaitait que retenir la victoire et le fait que ses garçons s’étaient bien battus en fin de match.

Samedi matin 9 h 45 , troisième match de la poule face à STF FinkleStones Graz (Autriche) qui comptait une victoire.

Les points des Chalonnais : Gabranovs 11, Boughania 13, Bayle 8, Diouf 3, Dahmani 10, Boulefa 2, Challat 4.