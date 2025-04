En mai, Bibracte danse !

Vendredi 2 mai à 15h, le musée de Bibracte accueille la compagnie En Lacets, qui présentera « RELIEF », une création évolutive issue de sa résidence à Bibracte.

Dans un langage chorégraphique créé pour un trio en création constante avec le musicien live, RELIEF insuffle un maximum de vivant et d’imprévu lors de chaque représentation en espace public.

C’est ainsi que, entre le géant et le minuscule, les mouvements du trio entreront en résonnance avec l’environnement de Bibracte et ce que lui inspire son paysage.

Spectacle gratuit en extérieur. Rendez-vous à 15h devant l’accueil du musée.

Samedi 17 mai , à l’occasion de la Nuit européenne des musées, Bibracte propose un peu de douceur dans le calme de son cadre naturel préservé.

Le musée sera ouvert gratuitement de 10h à 23h pour une déambulation libre dans les espaces d’exposition permanente.

À 21h, la compagnie EVieDanse proposera un parcours dansé sur le thème « Espaces et architecture ».

Cette compagnie regroupe des danseurs de formation classique et contemporaine qui souhaitent poursuivre une pratique amateure de danse et s’engager dans un processus de création pour répondre à des sollicitations culturelles de territoire.

Cinq danseuses de la compagnie interpréteront différents moments chorégraphiques, du solo au duo, trio et groupe, en investissant les espaces du musée : vitrines, marches, allées, etc, offrant au public des sensations et perspectives insolites en atmosphère nocturne.

Spectacle gratuit.