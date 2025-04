EUROCUP 3 BASKET FAUTEUIL - Elan Chalon 61 Club Amivel Malaga 82 Les Espagnols trop forts

Les Chalonnais sont en effet tombés sur plus forts qu’eux avec les Espagnols de Malaga qui ont terminé seconds de l’autre poule derrière Reggio de Calabre qu’ils rencontreront d’ailleurs en finale.

Pratiquant un basket lèché, rapide et propre, les hommes de Fernandez ont de plus connu une réussite plus qu’insolente, atteignant presque les 70 % au final alors que les Chalonnais n’ont shooté qu’à 39%,

Le début du match fut cauchemardesque. Après quatre minutes de jeu, Malaga devançait déjà l’Elan de 13 points n’ayant manqué aucun tir. Un sursaut des équipiers de Dahmani auteurs d’un 10/0 redonna confiance. Pas pour longtemps car dans le second quart temps, le déluge s’abattait sur les épaules des Chalonnais, et Marsh, meilleur marqueur ibérique (25 pts à 91%) s’en donnait à cœur joie se permettant même un bras roulé depuis le corner qui faisait mouche. Et à la pause, l’écart était déjà substantiel (28/44)

En seconde période même scénario, Malaga poursuivait son insolente marche en avant, laissant les Chalonnais sans réaction ou presque. « La cabane était tombée sur le chien » .

A la fin du troisième quart, ils étaient menés de 21 points et une remontada semblait bien improbable, surtout que les fautes s’étaient accumulées.

Et l’ultime quart sera de la même veine, les Bourguignons accusant un débours maximum de 25 longueurs pour terminer à 21 (61/82) bien que faisant jeu égal au score (19/19)

La réaction de Sandra Cléaux : « Malaga était plus fort, il faut l’accepter. Par contre je compte sur vous pour réagir demain dans le match pour la troisième place (face à Padova) mais nous n’avons pas joué en alternance extérieur intérieur. On a fait preuve d’irrégularités, face à une équipe comme celle-ci ça ne passe pas. Mais nous n’avons pas à rougir.

Elan Chalon 61 Amivel Malaga 82 (14/21, 14/23,14/19,19/19)

Elan : Bayle 8, Challat 8, Fiuof 6, Dahamni 8, Aboud, Bougagnia 12, Gabranovs 21

Club Amivel Malaga ; Martinez 18, Sandoval 16 , Marsh 25, Christen Barba 4, Esparza 17Fernadez 2.