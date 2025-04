Qui est Lisa Dubief, la Rosière 2025 ?

Lisa Dubief vous donne rendez-vous à Saint-Jean-des-Vignes le samedi 3 mai à l'occasion de la Fête de la Rosière 2025. Plus de détails avec Info Chalon.

Le jeudi 17 avril, le Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes présentait celle qui allait succéder à Océane Bouillot au titre de Rosière : Lisa Dubief.

Âgée de 17 ans, Lisa (ici en photo avec Yvette Michelin, l'emblématique présidente du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes) est élève de terminale au lycée Émiland Gauthey, en section sportive. Elle vit à Chalon-sur-Saône «depuis toujours», comme elle le précise elle-même.

Ô combien sportive, Lisa Dubief pratique l'athlétisme depuis 8 ans à l'Entente Chalonnaise Athlétisme (ECA). Elle a déjà participé au championnat d'UNSS pour son lycée.

«Plus tard, j'aimerais aller en STAPS au Creusot pour devenir professeur d'EPS», nous précise cette dernière.

«Toujours motivée et déterminée dans ce (qu'elle) fait», la jeune femme aime non seulement le sport mais aussi la lecture, sa famille, ses amis et voyager.

«Je passe mon BAFA et j'ai déjà travaillé avec les enfants», ajoute-t-elle.

Lisa Dubief donne rendez-vous à Saint-Jean-des-Vignes le samedi 3 mai à l'occasion de la Fête de la Rosière 2025.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati